Kebakaran Gunung Bromo Mereda, Area Terdampak Capai 1.120,3 Hektare

jatim.jpnn.com, MALANG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo mulai mereda. Titik api dilaporkan sudah tidak terlihat pada Jumat (14/8) siang.

Meski demikian, petugas gabungan masih melakukan pemantauan dan pembasahan untuk memastikan tidak ada bara maupun titik api yang kembali muncul.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur Satriyo Nurseno mengatakan kondisi titik api di kawasan Gunung Bromo saat ini sudah nihil.

"Sementara titik api sudah nihil," kata Satriyo, Jumat (14/8).

Namun, masih terdapat dua titik asap tipis yang terpantau di kawasan tersebut.

Tim gabungan pun masih melanjutkan penyisiran dan pembasahan pada lokasi yang terindikasi mengeluarkan asap.

Satriyo mengatakan pemantauan dilakukan menggunakan drone untuk mendeteksi kemungkinan munculnya titik api maupun asap.

"Tim personel BPBD Jatim melakukan pemantauan menggunakan drone untuk monitoring titik asap atau api," ujarnya.