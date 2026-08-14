Serunya Agustusan di Liponsos Keputih, 200 Penghuni Adu Kreativitas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana berbeda terlihat di Liponsos Keputih, Kota Surabaya, Rabu (13/8). Sekitar 200 penghuni mengikuti dan memeriahkan berbagai perlombaan untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Tidak hanya peserta lomba, sejumlah penghuni lainnya turut memberikan dukungan dari sisi lapangan. Kegiatan tersebut membuat suasana Liponsos Keputih semakin meriah.

Namun, perlombaan Agustusan itu bukan sekadar hiburan. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya menjadikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari terapi sosial bagi para penghuni.

Melalui perlombaan, para penghuni didorong untuk membangun rasa percaya diri, kebersamaan, sekaligus meningkatkan semangat kebangsaan.

Kepala Dinsos Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan kegiatan tersebut dirancang agar para penghuni dapat berinteraksi dengan penghuni dari barak lain.

“Lomba ini menjadi salah satu terapi untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kebersamaan. Mereka bisa saling mengenal antar penghuni, sekaligus meningkatkan rasa kebangsaan,” kata Antiek.

Ada tiga perlombaan yang digelar dalam rangkaian kegiatan tersebut, yakni mengambil bola dengan kerucut, fashion show, dan karaoke.

Dalam lomba fashion show, para penghuni juga diberi kesempatan menunjukkan kreativitas melalui kostum yang mereka kenakan.