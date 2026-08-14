Semeru Erupsi 8 Kali dalam 6 Jam, Letusan Tertinggi Capai 1,2 Kilometer

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) tercatat mengalami delapan kali erupsi dalam kurun enam jam pada Jumat pagi.

Tinggi kolom letusan Gunung Semeru dalam rangkaian erupsi tersebut mencapai 1,2 kilometer di atas puncak atau sekitar 4.876 mdpl.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Liswanto mengatakan erupsi pertama terjadi pada pukul 00.24 WIB. Saat itu, visual letusan tidak teramati dan erupsi masih berlangsung ketika laporan dibuat.

"Erupsi kedua terjadi pada pukul 01.13 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak," kata Liswanto dalam laporan tertulis.

Erupsi ketiga terjadi pada pukul 01.24 WIB dengan tinggi letusan sekitar 600 meter di atas puncak.

Selanjutnya, erupsi kembali terjadi pada pukul 04.38 WIB dan 04.57 WIB. Namun, visual letusan pada kedua erupsi tersebut tidak teramati.

Gunung Semeru kemudian kembali erupsi pada pukul 05.15 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati mencapai sekitar 1,2 kilometer di atas puncak atau 4.876 mdpl.

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan. Saat laporan itu dibuat, erupsi masih berlangsung," ujarnya.