WhatsApp Hadirkan Agen AI untuk Bisnis Indonesia, Bisa Layani Pelanggan 24 Jam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - WhatsApp menghadirkan Meta Business Agent untuk membantu pelaku bisnis melayani pelanggan selama 24 jam melalui percakapan di aplikasi WhatsApp.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam WhatsApp Business Summit (WABS) Indonesia keempat yang digelar pada 11 Agustus 2026.

Meta Business Agent merupakan agen berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk membantu bisnis berkomunikasi dengan pelanggan secara lebih cepat dan personal, baik bagi usaha kecil maupun perusahaan berskala besar.

Founder & CEO Sastro Group Mega Putra Md mengatakan penggunaan Meta Business Agent juga membantu meningkatkan upselling ke paket yang lebih tinggi pada 60 persen pelanggan.

"Sejak menggunakan Meta Business Agent, kami mampu menangani 250 persen lebih banyak percakapan pelanggan untuk brand Queensi dibandingkan sebelumnya tanpa harus menambah jumlah staf, sekaligus tetap menjaga kualitas layanan. Selain itu, Meta Business Agent juga membantu meningkatkan upselling ke paket yang lebih tinggi pada 60 persen pelanggan," kata Mega dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8).

Pemilik Mastung Untung Surapati mengatakan keberadaan agen AI membantu bisnisnya mengatasi keterbatasan tim penjualan yang tidak dapat melayani pelanggan sepanjang hari.

"Sebagai usaha kecil, kami tidak memiliki tim penjualan yang dapat melayani pelanggan selama 24/7. Meta Business Agent membantu kami mengatasi tantangan tersebut dengan melanjutkan percakapan saat tim kami berada di luar jam operasional—baik di malam hari maupun akhir pekan," ujarnya.

Menurut Untung, agen AI tersebut dapat membantu menjawab pertanyaan pelanggan hingga proses pembelian.