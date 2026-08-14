Evaluasi KBS, Pemkot Surabaya Siapkan Pengawas Khusus untuk Medis dan Nutrisi Satwa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan pengawasan lebih luas terhadap kesejahteraan satwa di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Pengawasan tersebut tidak hanya menyasar aspek pengelolaan keuangan, tetapi juga kondisi medis dan pemenuhan nutrisi satwa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya Syamsul Hariadi mengatakan pengawasan khusus akan disiapkan untuk memastikan kebutuhan satwa di KBS mendapatkan perhatian yang memadai.

"Untuk pengawasannya juga kami nanti akan membentuk pengawas-pengawas yang banyak, termasuk pengawas khusus terkait dengan medis dan nutrisi dari hewan-hewan yang ada di KBS," kata Syamsul.

Dia menjelaskan langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi Pemkot Surabaya terhadap pengelolaan Perumda KBS.

Menurut Syamsul, evaluasi tersebut sekaligus menjadi momentum untuk membangun tata kelola KBS yang lebih baik ke depan.

Pengalaman pengelolaan sebelumnya, lanjut dia, akan menjadi bahan pembelajaran bagi Pemkot Surabaya dalam menentukan orang-orang yang menempati posisi strategis di KBS.

Dia menekankan pentingnya penempatan sumber daya manusia sesuai kompetensi dan tanggung jawab masing-masing.