Cuaca Malang 14 Agustus 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (14/8) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Paginya Ampelgading, Dampit, Dau, Kasembon, Pujon, Tirtoyudo, Wagir, dan Wajak berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sorenya Ampelgading berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 14-29 derajat celsius.