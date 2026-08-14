Cuaca Jawa Timur 14 Agustus 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (14/8).

Paginya Bondowoso, Kota Batu, Kota Madiun, Lumajang, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya Banyuwangi berangin. masih cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Sorenya Banyuwangi dan Kota Batu berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Malamnya Bondowoso, Gresik, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Lumajang, Pasuruan, Ponorogo, Situbondo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 15-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-25 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)