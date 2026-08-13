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Elis Santi Jadi Kepala SMAN 2 Taruna Bhayangkara Jatim, Dindik Pasang Target Tinggi

Kamis, 13 Agustus 2026 – 22:05 WIB
Elis Santi Jadi Kepala SMAN 2 Taruna Bhayangkara Jatim, Dindik Pasang Target Tinggi - JPNN.com Jatim
Elis Santi dilantik menjadi Kepala SMAN 2 Taruna Bhayangkara Jatim. Dindik Jatim menargetkan sekolah mencetak lulusan berprestasi dan berkarakter. Foto: Dok. Dindik Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Aries Agung Paewai melantik Elis Santi sebagai Kepala SMAN 2 Taruna Bhayangkara Jawa Timur, Rabu (12/8).

Elis ditunjuk melalui proses seleksi panjang dan ketat menggantikan kepala sekolah sebelumnya yang purna tugas.

Aries mengatakan SMAN 2 Taruna Bhayangkara memiliki karakter pendidikan yang berbeda karena tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik.

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"SMAN 2 Taruna Bhayangkara bukan sekolah biasa. Sekolah ini harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas pikirannya, kuat karakternya, disiplin tindakannya, luhur akhlaknya, serta besar cintanya kepada Indonesia," ujar Aries.

Aries memberikan apresiasi kepada I Ketut Renen yang sebelumnya menjalankan amanah sebagai Plt Kepala SMAN 2 Taruna Bhayangkara.

Dia berpesan kepada Elis agar mampu membesarkan sekolah dan meningkatkan daya saing SMAN 2 Taruna Bhayangkara.

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"Saya tidak menitipkan sekolah ini hanya untuk dipimpin. Saya menitipkan sekolah ini untuk dibesarkan," tegasnya.

Aries berharap SMAN 2 Taruna Bhayangkara makin diperhitungkan, bukan hanya karena kedisiplinannya, tetapi juga prestasi peserta didik, karakter alumni, kualitas guru, serta budaya sekolah.

Elis Santi dilantik menjadi Kepala SMAN 2 Taruna Bhayangkara Jatim. Dindik Jatim menargetkan sekolah mencetak lulusan berprestasi dan berkarakter.
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TAGS   sman 2 taruna bhayangkara Dinas pendidikan jatim aries agung paewai Elis Santi Dindik Jatim berita pendidikan

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