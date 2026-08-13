Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan KBS, Audit Keuangan Bakal Libatkan Auditor Independen

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan sejumlah langkah evaluasi untuk memperkuat tata kelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Evaluasi tidak hanya menyasar aspek keuangan, tetapi juga struktur organisasi hingga pengawasan terhadap kesejahteraan satwa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya Syamsul Hariadi mengatakan evaluasi terhadap Perumda KBS dilakukan secara berkala untuk memastikan pengelolaan perusahaan daerah berjalan sehat dan akuntabel.

"Pemerintah Kota Surabaya memang ada evaluasi internal dari teman-teman Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA), itu ada evaluasi setiap enam bulan, dan setiap tahun. Kemudian kami bisa menentukan deviden-nya berapa," kata Syamsul, Kamis (13/8).

Dia menegaskan besaran dividen yang diberikan Perumda KBS setiap tahun tidak boleh menjadi satu-satunya indikator untuk menilai kondisi perusahaan.

Karena itu, Pemkot Surabaya akan memperkuat evaluasi secara berkala agar potensi persoalan dapat diketahui dan dicegah sejak dini.

"Jadi, untuk ke depannya kami lakukan (evaluasi) secara berkala sehingga kalau ada salah itu bisa dicegah," ujarnya.

Selain evaluasi internal, Pemkot Surabaya juga berencana menggandeng auditor independen untuk memeriksa pengelolaan keuangan Perumda KBS.