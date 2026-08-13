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10 Jembatan Garuda di Situbondo Sudah Beroperasi, Warga Mulai Merasakan Manfaatnya

Kamis, 13 Agustus 2026 – 18:30 WIB
10 Jembatan Garuda di Situbondo Sudah Beroperasi, Warga Mulai Merasakan Manfaatnya - JPNN.com Jatim
Jembatan Merah Putih Garuda di Desa Sumbertengah, Kecamatan Bungatan, Situbondo, jawa Timur. Kamis (13/8/2026). ANTARA/Novi Husdinariyanto

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 10 Jembatan Merah Putih Garuda di Kabupaten Situbondo telah rampung dibangun dan mulai dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Komandan Kodim 0823/Situbondo Letkol Inf Ferry Ardian mengatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program penyediaan akses penghubung bagi masyarakat di wilayah pelosok.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Situbondo pada tahap awal mengusulkan pembangunan Jembatan Merah Putih Garuda di 21 titik.

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Kemudian pada tahap kedua kembali diusulkan sebanyak 15 titik yang tersebar di sejumlah pelosok desa.

"Total ada 36 titik yang diusulkan, dan sudah dikerjakan ada 16 lokasi/titik, terdiri dari tujuh jembatan Aramco dan sembilan jembatan perintis atau jembatan gantung, 10 jembatan di antaranya sudah dioperasikan," kata Ferry saat peresmian jembatan perintis di Desa Sumbertengah, Kecamatan Bungatan, Situbondo, Kamis (13/8).

Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan Pemkab Situbondo bersama Kodim 0823/Situbondo terus berkoordinasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat terhadap akses penghubung yang lebih layak dapat terpenuhi.

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Menurut Rio, pembangunan jembatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membuka akses masyarakat yang sebelumnya terkendala kondisi infrastruktur.

"Untuk pembangunan jembatan ini ada yang memang tidak ada jembatan selama ini, dan ada pula jembatan yang kondisinya rusak akibat banjir," kata Rio.

Sebanyak 10 Jembatan Merah Putih Garuda di Situbondo telah rampung dan beroperasi. Total 16 titik sudah dikerjakan dari 36 titik yang diusulkan.
Sumber Antara
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TAGS   jembatan garuda jembatan garuda situbondo Prabowo Subianto jembatan situbondo

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