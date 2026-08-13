Tio Ferdian Klaim Punya Bukti soal Polemik Aborsi, Siap Tunjukkan ke Pihak Berwenang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Eks Wakil I Raka Raki Jawa Timur 2026 Tio Ferdian Rahmana mengaku memiliki sejumlah bukti untuk menjelaskan polemik yang menyeret namanya terkait pemberitaan mengenai permintaan aborsi kepada sang kekasih.

Tio menyebut bukti tersebut berupa percakapan, dokumentasi, hingga keterangan saksi. Dia menyatakan siap menunjukkan bukti-bukti tersebut kepada pihak berwenang maupun pihak independen apabila diperlukan.

"Saya juga memiliki bukti yang dapat menjelaskan kronologinya," kata Tio dalam klarifikasi terbuka melalui akun media sosial pribadinya, Kamis (13/8).

Menurut Tio, bukti tersebut penting untuk membantu melihat persoalan secara lebih utuh, terutama karena narasi yang beredar di media sosial menurutnya berbeda dengan peristiwa yang diketahui dan dialaminya.

Tio mengakui adanya komunikasi melalui WhatsApp yang dinilainya kurang tepat. Dia menyebut komunikasi tersebut terjadi dalam kondisi panik. Atas persoalan tersebut, Tio juga menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang muncul.

"Saya memohon maaf atas komunikasi WhatsApp yang kurang tepat. Saat itu saya dalam kondisi panik. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi," ujarnya.

Baca Juga: Eks Raka Jatim Tio Ferdian Buka Suara Soal Viral Minta Pacar Aborsi

Meski demikian, dia meminta masyarakat tidak terburu-buru menjatuhkan penilaian hanya berdasarkan informasi dari satu pihak.

"Saya tidak meminta masyarakat membenci siapa pun. Saya hanya meminta agar jangan menjatuhkan vonis berdasarkan satu sisi cerita," ucapnya.