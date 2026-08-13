Semarak HUT ke-81 RI, Danamon Hadirkan Promo Belanja hingga Investasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) menghadirkan Program Semarak HUT ke-81 RI. Program yang berlangsung pada 7-31 Agustus 2026 tersebut menawarkan berbagai manfaat bagi nasabah, mulai dari transaksi digital, belanja di e-commerce, penggunaan kartu, hingga investasi.

Program bertajuk Hemat hingga 81 Ribu itu menjadi bagian dari upaya Danamon menghadirkan solusi finansial yang relevan dengan kebutuhan nasabah.

Consumer Funding & Wealth Business Head Danamon Ivan Jaya mengatakan program tersebut dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan transaksi, gaya hidup, hingga perencanaan keuangan.

"Dalam rangka menyambut HUT ke-81 RI, Danamon menghadirkan beragam penawaran yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan transaksi, gaya hidup, dan perencanaan keuangan melalui Program Semarak HUT ke-81 RI," ujar Ivan tertulis, Kamis (13/8).

Menurut dia, program tersebut merupakan bentuk komitmen Danamon untuk menghadirkan penawaran yang relevan sekaligus memberikan manfaat lebih kepada nasabah. Salah satu penawaran diberikan kepada pengguna Kartu Debit Danamon Mastercard yang berbelanja melalui sejumlah platform e-commerce.

Nasabah dapat menikmati promo hemat Rp181.000 di Blibli dan Shopee serta hemat Rp81.000 di Alfagift dan Astro. Selain itu, transaksi menggunakan QRIS D-Bank PRO juga menawarkan promo spesial di sejumlah merchant pilihan yang mencakup kuliner, hiburan, transportasi, hingga gaya hidup.

Berikut sejumlah promo QRIS D-Bank PRO yang dapat dimanfaatkan nasabah:

14-17 Agustus 2026