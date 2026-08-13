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Klarifikasi Isu Aborsi, Eks Raka Jatim Tio Ferdian Akui Komunikasi WhatsApp Terjadi Saat Panik

Kamis, 13 Agustus 2026 – 15:33 WIB
Klarifikasi Isu Aborsi, Eks Raka Jatim Tio Ferdian Akui Komunikasi WhatsApp Terjadi Saat Panik - JPNN.com Jatim
Eks Wakil I Raka Jawa Timur 2026 Tio Ferdian Rahmana menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka melalui akun media sosial pribadinya. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Eks Wakil I Raka Jawa Timur 2026 Tio Ferdian Rahmana menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf terbuka terkait pemberitaan mengenai dirinya yang disebut meminta sang kekasih melakukan aborsi.

Klarifikasi tersebut disampaikan Tio melalui akun media sosial pribadinya. Dia mengakui adanya komunikasi melalui WhatsApp yang menurutnya kurang tepat.

Dia menyebut komunikasi tersebut berlangsung ketika dirinya dalam kondisi panik. Atas persoalan yang berkembang dan menimbulkan ketidaknyamanan, Tio menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak.

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"Saya memohon maaf atas komunikasi WhatsApp yang kurang tepat. Saat itu saya dalam kondisi panik," ucap Tio.

Namun, dia menilai terdapat perbedaan antara narasi yang berkembang di media sosial dengan peristiwa yang diketahui dan dialaminya. Karena itu, Tio merasa perlu memberikan penjelasan dari sudut pandangnya.

Dia menegaskan klarifikasi tersebut bukan untuk menyudutkan atau menyalahkan pihak lain.

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"Saya tidak meminta masyarakat membenci siapa pun. Saya hanya meminta agar jangan menjatuhkan vonis berdasarkan satu sisi cerita," kata Tio.

Dia mengatakan sebenarnya telah mengetahui persoalan tersebut sebelum menjadi perhatian publik. Tio berharap polemik tersebut tidak berkembang menjadi penilaian terhadap karakter pribadi maupun keluarganya hanya berdasarkan informasi yang menurutnya belum lengkap.

Eks Wakil I Raka Raki Jatim 2026 Tio Ferdian klarifikasi isu aborsi dan meminta maaf atas komunikasi WhatsApp yang disebut kurang tepat.
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TAGS   kasus Raka Raki Jatim dugaan aborsi raka raki Tio Ferdian Rahmana klarifikasi raka raki klarifikasi tio ferdian viral cak ning surabaya

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