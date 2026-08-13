Mahasiswa Untag Surabaya Ciptakan Alat Pendeteksi Overheat Motor Berbasis IoT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengalaman sepeda motor mengalami overheat hingga mogok mendorong mahasiswa Teknik Elektro Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya Fendi Febianto Ahmad menciptakan alat pemantau suhu mesin berbasis Internet of Things (IoT).

Inovasi tersebut menjadi tugas akhir Fendi dengan judul Monitoring Suhu Blok Mesin Sepeda Motor Menggunakan Deret Sensor Suhu dan Berbasis IoT.

Fendi yang merupakan penghobi otomotif melihat sistem indikator suhu pada sejumlah sepeda motor masih memiliki keterbatasan. Menurut dia, pengendara biasanya baru mendapatkan peringatan ketika suhu mesin sudah mencapai kondisi overheat.

"Saya penghobi otomotif, khususnya sepeda motor. Saya melihat pada sepeda motor sekarang sudah terdapat indikator pendeteksi suhu overheat, tetapi biasanya hanya berupa lampu. Jadi, kalau sudah overheat baru indikator menyala," ujar Fendi saat ditemui di kampusnya, Rabu (12/8).

Berangkat dari persoalan tersebut, Fendi mengembangkan alat pemantau suhu dengan menggunakan tiga jenis sensor, yakni PT100, termokopel tipe K, dan MLX90614. Ketiga sensor tersebut digunakan untuk mengukur suhu coolant serta permukaan blok mesin dengan metode kontak maupun nonkontak.

Sistem tersebut juga dilengkapi layar LCD, buzzer, dan teknologi IoT melalui aplikasi Blynk. Ketika suhu mesin mencapai batas tertentu, sistem akan memberikan peringatan melalui suara, tampilan pada layar, hingga notifikasi ke ponsel pengguna.

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Ide pembuatan alat tersebut berawal dari pengalaman Fendi sendiri ketika sepeda motornya mengalami overheat hingga mogok.

"Motor saya pernah overheat, kemudian motor mogok dan mati. Dari situ saya berpikir, kita kadang lupa dengan kendaraan, lupa mengecek atau servis," ungkapnya.