Mom Uung Rangkul 170 Ibu dan Keluarga Lewat Gerakan NoMotherLeftBehind

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menyusui bukan hanya soal ASI keluar atau tidak. Setiap ibu menghadapi tantangan berbeda dan membutuhkan dukungan sesuai kondisinya.

Berangkat dari realitas tersebut, Mom Uung menghadirkan gerakan #NoMotherLeftBehind dalam momentum World Breastfeeding Week 2026 pada 1–7 Agustus 2026.

Gerakan ini menjadi bentuk komitmen Mom Uung untuk memastikan ibu rumah tangga maupun ibu bekerja mendapatkan akses, kesempatan, dan dukungan yang setara selama menjalani perjalanan menyusui.

Founder Mom Uung dan Certified Breastfeeding Counselor Uung Victoria Finky mengatakan dukungan bagi ibu menyusui harus hadir dalam berbagai bentuk.

“Kalau ngomongin menyusui, sebenarnya jangan cuma lihat ASI-nya keluar atau enggak. Di lapangan, ceritanya jauh lebih kompleks. Ada Mommy yang bingung, capek, butuh informasi, butuh didengar, bahkan ada yang sebenarnya sudah tahu ilmunya tapi masih bingung bagaimana menerapkannya. Jadi menurut aku, support itu memang harus hadir dalam banyak bentuk,” ujar Founder Mom Uung dan Certified Breastfeeding Counselor Uung Victoria Finky tertulis, Kamis (13/8).

Menurut Uung, melalui #NoMotherLeftBehind, setiap ibu diharapkan tidak merasa menjalani perjalanan menyusui seorang diri.

“Lewat #NoMotherLeftBehind, kami ingin menyampaikan kepada setiap Mommy bahwa mereka tidak harus menjalani perjalanan menyusui sendirian. Di mana pun Mommy berada dan apa pun kondisi serta kebutuhannya, setiap ibu berhak mendapatkan akses, kesempatan, dan dukungan yang setara. Kalau butuh ilmu, kami edukasi. Kalau butuh konsultasi, ada konselor. Kalau butuh didengar, kami hadir, bahkan ketika Mommy kesulitan datang, kami yang datang menghampiri karena setiap Mommy punya kebutuhan yang berbeda, support yang diberikan juga harus hadir dengan cara yang sesuai,” lanjutnya.

Selama sepekan, Mom Uung menghadirkan sejumlah kegiatan, mulai Visit Posyandu, Couple Babywearing Workout, edukasi bersama tenaga kesehatan, konsultasi personal, home visit, intimate sharing session, hingga kunjungan ke rumah sakit.