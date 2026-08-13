100 Juta Unit Terjual, Epson Ungkap Peran Indonesia dalam Perjalanan EcoTank

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seiko Epson Corporation (TSE: 6724, “Epson”) mencatatkan tonggak penting dalam perjalanan inovasinya dengan penjualan kumulatif printer tangki tinta EcoTank yang telah melampaui 100 juta unit di seluruh dunia sejak pertama kali diperkenalkan pada 2010.

Menariknya, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memperkenalkan teknologi printer tangki tinta (Ink Tank Printer) Epson kepada pasar. Dari titik awal tersebut, inovasi EcoTank terus berkembang dan kini telah hadir di 170 negara dan wilayah, menjadi salah satu solusi pencetakan yang dipercaya oleh pengguna rumahan, pelaku usaha, hingga perusahaan di berbagai belahan dunia.

Pencapaian 100 juta unit ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan sebuah produk, tetapi juga menunjukkan bagaimana EcoTank telah membantu mengubah cara masyarakat memandang kebutuhan pencetakan. Hadir dengan konsep tangki tinta berkapasitas tinggi dan sistem pengisian tinta yang praktis, EcoTank dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pelanggan akan solusi cetak yang lebih hemat, efisien, dan mudah digunakan.

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Dibandingkan dengan printer berbasis kartrid konvensional, printer tangki tinta Epson menawarkan kapasitas cetak yang lebih tinggi dengan biaya operasional yang lebih rendah. Penggunaan botol tinta isi ulang juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap kartrid sekali pakai, sehingga turut mendukung upaya mengurangi limbah plastik dari aktivitas pencetakan.

Dari Indonesia, Mengubah Cara Dunia Mencetak

Sejak diperkenalkan, EcoTank telah berkembang menjadi salah satu inovasi penting Epson dalam industri printer inkjet. Keberhasilannya menunjukkan bahwa kebutuhan pelanggan terhadap pencetakan terus berkembang—bukan hanya soal kualitas hasil cetak, tetapi juga mengenai efisiensi, kemudahan, dan keberlanjutan.

“Mengembangkan printer tangki tinta merupakan sebuah tantangan tersendiri karena konsepnya sangat berbeda dengan printer berbasis kartrid konvensional. Namun, kami terus berinovasi untuk menghadirkan pengalaman mencetak yang lebih nyaman, hemat biaya, dan lebih ramah lingkungan,” ujar Managing Director Epson Indonesia Ng Ngee Khiang, Kamis (13/8).

“Indonesia memiliki posisi yang sangat istimewa dalam perjalanan EcoTank karena menjadi negara pertama tempat teknologi ini diperkenalkan. Sejak awal, kami melihat antusiasme pelanggan yang luar biasa terhadap EcoTank. Pencapaian lebih dari 100 juta unit secara global menjadi bukti bahwa inovasi yang berangkat dari kebutuhan nyata pelanggan dapat memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan.”

Memimpin Pertumbuhan Printer Tangki Tinta Global

Seiring dengan meningkatnya adopsi printer tangki tinta, Epson saat ini mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar global untuk segmen tersebut, dengan pangsa sekitar 45% dari total pengiriman printer inkjet untuk kebutuhan rumah tangga dan perkantoran di dunia.