Eks Raka Jatim Tio Ferdian Buka Suara Soal Viral Minta Pacar Aborsi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Eks Wakil I Raka Jawa Timur 2026 Tio Ferdian Rahmana menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka melalui akun media sosial pribadinya terkait pemberitaan mengenai dirinya yang menyebut meminta sang kekasih untuk melakukan aborsi.

Dalam unggahannya, Tio mengakui adanya komunikasi melalui WhatsApp yang menurut dia kurang tepat. Dia menyebut komunikasi tersebut terjadi dalam kondisi panik.

Atas hal itu, Tio menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Dia juga mengatakan terdapat perbedaan antara narasi yang beredar di media sosial dengan versi peristiwa yang dia ketahui dan alami.

Klarifikasi tersebut disampaikan untuk memberikan penjelasan dari sudut pandangnya dan bukan untuk menyudutkan pihak lain. Menurutnya, persoalan yang dimaksud sebenarnya telah diketahuinya sebelum berkembang menjadi perhatian publik.

Tio mengaku telah menawarkan pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab. Namun, menurut keterangannya, tawaran tersebut tidak disetujui pihak terkait.

Pemuda yang menjadi juara 1 Cak dan Ning Surabaya 2023 itu juga menyebut memiliki sejumlah bukti yang menurut dia dapat membantu menjelaskan kronologi persoalan tersebut. Bukti yang dimaksud antara lain percakapan, dokumentasi, dan keterangan saksi.

Dia mengatakan bukti-bukti tersebut siap diperlihatkan kepada pihak berwenang atau pihak independen apabila diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh.

Tio berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi penilaian terhadap karakter pribadinya hanya berdasarkan informasi yang beredar secara tidak lengkap di media sosial.