Gunung Semeru Erupsi Tiga Kali, Suara Gemuruh Kuat Terdengar Dini Hari

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) mengalami erupsi sebanyak tiga kali pada Kamis dini hari. Erupsi pertama terjadi pada pukul 00.52 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak atau mencapai 4.576 mdpl.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian mengatakan erupsi tersebut disertai suara gemuruh kuat.

"Telah terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 00.52 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak atau 4.576 mdpl," kata Sigit dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Kolom abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah tenggara.

"Erupsi itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sekitar 2 menit 26 detik. Letusan disertai gemuruh kuat," tuturnya.

Gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut kembali mengalami erupsi pada pukul 01.45 WIB. Pada erupsi kedua, kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak.

Tidak berselang lama, erupsi kembali terjadi pada pukul 01.57 WIB dengan tinggi kolom letusan mencapai sekitar 900 meter di atas puncak. Saat ini, Gunung Semeru masih berstatus Level III atau Siaga.

Seiring status tersebut, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada masyarakat. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi.