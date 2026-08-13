Cuaca Jawa Timur 13 Agustus 2026, Pagi-Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (13/8).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah dan cerah berawan.

Siangnya masih cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Sorenya cerah di seluruh wilayah.

Malamnya Bojonegoro, Jember, Nganjuk, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 15-33 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 13-27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)