DPRD Situbondo Setuju Investor Masuk Pasir Putih, Syaratnya Harus Sesuai Regulasi

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - DPRD Kabupaten Situbondo mendukung langkah pemerintah daerah mengembangkan objek Wisata Bahari Pasir Putih melalui skema kerja sama pemanfaatan (KSP) dengan pihak ketiga atau investor.

Ketua DPRD Situbondo Mahbub Junaidi mengatakan skema tersebut dapat menjadi solusi di tengah keterbatasan fiskal daerah untuk melakukan revitalisasi dan pengembangan kawasan wisata secara mandiri.

Menurut dia, inovasi yang dilakukan Pemkab Situbondo perlu didukung selama seluruh proses kerja sama tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.

"Kami dari DPRD tentu mendukung inovasi Pemkab Situbondo ini. Harapan kami yang terpenting adalah sesuai dengan regulasi atau perundang-undangan, karena status Wisata Bahari Pasir Putih ini merupakan aset daerah," kata Mahbub di Situbondo, Rabu.

Mahbub menyebut kerja sama pemanfaatan aset daerah dengan investor merupakan salah satu pilihan untuk mempercepat pengembangan Wisata Bahari Pasir Putih yang selama ini menjadi ikon pariwisata Kabupaten Situbondo.

Dia mengatakan terdapat berbagai mekanisme dan skema investasi yang dapat ditawarkan kepada calon mitra, baik untuk pembangunan sarana dan prasarana maupun pengelolaan kawasan wisata.

"Kami di DPRD menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk skema kerja samanya. Yang terpenting sesuai regulasi yang sah dan memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan asli daerah (PAD)," ujarnya.

Mahbub menegaskan DPRD pada prinsipnya mendukung upaya Pemkab Situbondo membuka ruang bagi investor untuk ikut mengembangkan destinasi wisata tersebut.