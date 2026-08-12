Bromo Ditutup Total akibat Karhutla, 2.056 Wisatawan Ramai-Ramai Ajukan Refund

jatim.jpnn.com, MALANG - Sebanyak 2.056 wisatawan mengajukan pengembalian biaya atau refund tiket kunjungan Gunung Bromo setelah Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) memberlakukan penutupan total kawasan wisata tersebut akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pranata Humas Balai Besar TNBTS Endrip Wahyutama mengatakan ribuan wisatawan tersebut terdiri atas 1.944 wisatawan nusantara (wisnus) dan 112 wisatawan mancanegara (wisman).

Data tersebut tercatat sejak Minggu (9/8) hingga Rabu (12/8).

"Jumlah wisatawan yang sudah melakukan refund untuk wisatawan Warga Negara Indonesia atau WNI 1.944 orang dan 112 warga negara asing," kata Endrip di Kota Malang, Rabu (12/8).

Selain mengajukan refund, sebanyak 32 wisatawan nusantara tercatat memilih opsi reschedule atau penjadwalan ulang kunjungan ke Gunung Bromo.

Sementara itu, tidak ada wisatawan mancanegara yang mengajukan penjadwalan ulang.

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Secara keseluruhan, terdapat 3.062 wisatawan yang telah memiliki rencana kunjungan ke kawasan Gunung Bromo pada periode 9-15 Agustus 2026.

Jumlah tersebut terdiri atas 2.671 wisatawan nusantara dan 391 wisatawan mancanegara. Dari total tersebut, sebanyak 974 wisatawan belum mengajukan refund tiket.