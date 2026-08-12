Kabar Terbaru Karhutla Bromo: Titik Api Probolinggo Padam, Pasuruan Masih Terbakar

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo mulai menunjukkan perkembangan positif.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief mengatakan titik api di kawasan P30, Kecamatan Sumber, sudah padam.

Sementara itu, satu titik api masih terpantau di kawasan Dingklik, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan.

"Alhamdulillah informasi yang kami dapat bahwa di kawasan P30, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo sudah tidak terlihat titik api dan yang masih menyala di kawasan Dingklik, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan," kata Oemar di Probolinggo, Rabu (12/8).

Oemar menjelaskan sebelumnya terdapat dua titik api yang masih dalam penanganan, yakni P30 di Probolinggo dan Dingklik di Pasuruan.

Keduanya berada di lokasi dengan medan berupa tebing sehingga sulit dijangkau petugas secara manual.

Untuk menjangkau titik api tersebut, petugas menggunakan metode water bombing dengan mengerahkan tiga helikopter.

"Dari total 34 titik api sebelumnya, masih ada satu titik api di kawasan Dingklik yang belum padam dan semua petugas dikerahkan untuk melakukan pemadaman karhutla kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru (TNBTS) di Kabupaten Pasuruan," ujarnya.