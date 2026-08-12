Dukung Mobilitas Mahasiswa, BRI Berikan Satu Unit Bus untuk Ubaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) diwujudkan melalui bantuan satu unit bus kepada Universitas Surabaya (Ubaya). Bantuan tersebut disalurkan BRI Region 12 Surabaya melalui BRI Kantor Cabang (Kancab) Kapas Krampung Surabaya.

Pimpinan BRI Kancab Kapas Krampung Surabaya Diky Agietama mengatakan bantuan bus tersebut merupakan bagian dari program TJSL atau CSR BRI yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan lingkungan.

"Penyerahan satu unit bus ini merupakan bagian dari CSR BRI yang secara rutin dilakukan. Kali ini CSR BRI kami lakukan di lingkungan kampus Ubaya," ujar Diky, Selasa (11/8).

Menurut dia, Ubaya merupakan institusi pendidikan dengan jumlah mahasiswa mencapai ribuan serta memiliki berbagai program dan aktivitas. Karena itu, keberadaan bus diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menunjang mobilitas dan kegiatan civitas academica.

"Dengan bantuan bus ini, kami berharap bisa mendukung sejumlah program dan aktivitas civitas academica Ubaya. Dengan begitu, BRI turut mendukung suksesnya proses belajar mengajar bagi mahasiswa di lingkungan kampus Ubaya," katanya.

Diky mengatakan Ubaya selama ini menjadi salah satu mitra strategis BRI Kancab Kapas Krampung Surabaya. Kemitraan tersebut telah berjalan dalam berbagai bidang, termasuk layanan perbankan untuk civitas akademika.

Salah satunya pembayaran sebagian gaji dosen dan karyawan Ubaya yang telah menggunakan layanan payroll BRI. BRI juga mendukung berbagai transaksi di lingkungan kampus, termasuk pembayaran menggunakan QRIS di area food court serta pembayaran parkir melalui platform BRImo.

Melalui program CSR tersebut, BRI berharap hubungan kemitraan dengan Ubaya makin kuat dan dapat dikembangkan ke berbagai bidang lainnya. BRI juga terus mendorong edukasi kepada mahasiswa agar semakin terbiasa menggunakan transaksi non-tunai melalui layanan digital, khususnya aplikasi BRImo.