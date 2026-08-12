Digugat Rp25 Miliar Soal Ruko Ngagel, Eri Cahyadi Tak Gentar dan Siap Hadir di Pengadilan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku tidak gentar menghadapi gugatan senilai Rp25 miliar yang dilayangkan dalam polemik ruko di kawasan Ngagel, Surabaya.

Dia menyatakan kehadirannya dalam polemik tersebut bukan untuk mencampuri sengketa kepemilikan ruko. Dirinya turun tangan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan praktik premanisme di lokasi.

"Saya sudah sampaikan, ketika ada permasalahan hukum terkait bukti kepemilikan hukum, selesaikan secara hukum, tetapi tidak menggunakan kekerasan yang berbentuk premanisme dan ternyata dilakukan," ujar Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa (11/8).

Eri mengatakan tindakan kekerasan menjadi persoalan yang menjadi perhatiannya saat itu. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban kepala daerah untuk melindungi warga ketika terjadi kekerasan.

"Akibatnya korban ini luka. Korban luka melaporkan ke Polrestabes dan ternyata terbukti (ada kekerasan). Kalaupun seandainya saya tidak turun, terus korbannya membalas, bisa jadi perkelahian di Surabaya ini," tegasnya.

Karena itu, Eri menyatakan siap menghadapi gugatan Rp25 miliar tersebut di pengadilan. Dia meyakini langkah yang diambilnya saat berada di lokasi tidak bertentangan dengan hukum.

"Siapapun di Surabaya yang menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, pasti saya dan forkopimda dan satgas preman akan turun," jelasnya.

Eri menegaskan Pemerintah Kota Surabaya tidak akan membiarkan praktik kekerasan dan premanisme terjadi di wilayahnya.