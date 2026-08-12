Polisi Mulai Usut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2, Dokumen Kapal dan 7 Saksi Diperiksa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ditpolairud Polda Jawa Timur mulai mengusut penyebab kebakaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura. Hingga kini, penyidik telah memeriksa tujuh orang saksi dalam tahap awal penyelidikan.

Dirpolairud Polda Jatim Kombes Arman Asmara mengatakan jumlah saksi masih memungkinkan bertambah seiring proses penyelidikan.

"Statusnya masih lidik, penyelidikan baru dimulai. Saat ini sudah ada tujuh saksi yang kami panggil dan periksa," kata Arman, Selasa (11/8).

Penyidik menggunakan metode Scientific Crime Investigation (SCI) untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang menyebabkan KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar. Penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses keberangkatan kapal hingga insiden kebakaran terjadi.

Arman menjelaskan pemeriksaan diawali dari kendaraan dan penumpang yang masuk melalui pelabuhan sebelum kapal berangkat. Setiap pihak yang bertanggung jawab dalam proses tersebut akan dimintai keterangan.

"Penyelidikan dimulai dari pemeriksaan kendaraan dan penumpang yang masuk melalui pelabuhan. Setiap penanggung jawab terkait akan dimintai keterangan," ujarnya.

Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga membuka kemungkinan menelusuri proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Dokumen manifest penumpang dan muatan kapal juga akan diperiksa. Polisi turut meminta keterangan dari korban serta penumpang yang berhasil selamat.

Arman belum membeberkan identitas maupun latar belakang tujuh saksi yang telah diperiksa. Seluruh proses pemeriksaan saat ini ditangani Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Ditpolairud Polda Jatim.