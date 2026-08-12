Buaya Muara 3 Meter Muncul di Pantai Popoh, Warga Tulungagung Diminta Waspada

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Seekor buaya muara diperkirakan sepanjang tiga meter muncul di perairan Pantai Popoh, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Senin (10/8). Kemunculan satwa liar tersebut membuat petugas Polisi Perairan dan Udara (Polairud) melakukan pemantauan di kawasan pesisir.

Petugas juga mengimbau masyarakat, terutama warga pesisir dan nelayan, tidak mendekati buaya apabila kembali terlihat.

Komandan Pos Polairud BKO Polres Tulungagung Aiptu Maryanto mengatakan pihaknya bersama Komandan Pos TNI AL mendatangi Pantai Popoh setelah menerima laporan dari masyarakat.

"Kemarin kami bersama Komandan Pos AL mendatangi Pantai Popoh atas kemunculan buaya muara di wilayah itu," kata Maryanto, Selasa.

Namun, ketika petugas tiba di lokasi, buaya tersebut sudah kembali masuk ke perairan. Berdasarkan hasil pemantauan dan informasi warga, buaya yang terlihat diperkirakan memiliki panjang sekitar tiga meter.

Petugas sementara memastikan hanya satu ekor buaya muara yang terlihat di kawasan Pantai Popoh. Kemunculan buaya muara juga sebelumnya dilaporkan terjadi di Pantai Sidem, Kecamatan Besuki.

"Saat muncul di Pantai Sidem itu sempat diketahui oleh warga setempat dan tidak lama setelahnya menghilang lagi," ujarnya.

Maryanto mengatakan kemunculan buaya muara di pesisir selatan Tulungagung bukan kali pertama. Berdasarkan catatan yang dihimpun petugas, kemunculan satwa tersebut pernah terjadi pada 2004.