Banjir Rob Terjang Pantai Sidem Tulungagung, 4 Rumah dan Warung Terendam

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Banjir rob menerjang kawasan Pantai Sidem, Kabupaten Tulungagung, Senin (10/8) malam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulungagung langsung melakukan asesmen terhadap empat rumah warga dan sejumlah warung yang terdampak genangan air laut.

Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung Sudarmadji mengatakan banjir rob dipicu air laut pasang yang disertai gelombang tinggi di kawasan pesisir selatan Tulungagung.

"Hari ini kami sudah mendatangi lokasi terdampak banjir rob di Pantai Sidem untuk memastikan kondisinya," kata Sudarmadji.

Berdasarkan hasil asesmen, empat rumah warga dan sejumlah warung yang berada di sekitar garis pantai sempat terendam. Genangan air juga membawa material lumpur dan sampah hingga masuk ke area permukiman.

Meski demikian, BPBD memastikan tidak ada bangunan rumah maupun warung yang mengalami kerusakan akibat banjir rob tersebut. Genangan air bertahan sekitar empat jam sebelum akhirnya surut.

"Hasil asesmen kami, tidak ada bangunan yang rusak akibat peristiwa banjir rob tadi malam. Hanya terendam sebentar, tetapi sekarang sudah surut," ujarnya.

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Sudarmadji mengatakan kawasan pesisir selatan Tulungagung termasuk wilayah yang berpotensi mengalami banjir rob ketika gelombang tinggi. Potensi tersebut perlu diwaspadai, terutama pada Agustus.

Karena itu, BPBD meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, khususnya warga yang tinggal di kawasan pesisir Pantai Sidem, Gerangan, Brumbun, dan Sine.