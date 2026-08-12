Cuaca Malang 12 Agustus 2026, Pagi-Sore Cerah, Malam Sejumlah Kawasan Berangin
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (12/8) untuk kota maupun kabupatennya.
Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah.
Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.
Pagi sampai sore cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.
Malamnya Ampelgading, Jabung, Poncokusumo, dan Wajak berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 14-30 derajat celsius.
Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 18-27 kilometer per jam.
Demikian ramalan cuaca di Malang hari ini. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
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