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Tak Main-Main, Mentan Amran Ancam Cabut Izin Usaha Pelaku Manipulasi Harga Pakan & Telur

Rabu, 12 Agustus 2026 – 13:32 WIB
Tak Main-Main, Mentan Amran Ancam Cabut Izin Usaha Pelaku Manipulasi Harga Pakan & Telur - JPNN.com Jatim
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman (kedua kiri) saat Rapat Pengunggasan Nasional di Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/8/2026). ANTARA/Moch Asim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengancam mencabut izin usaha pelaku yang terbukti memainkan atau memanipulasi harga pakan dan telur.

Langkah tegas tersebut disiapkan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasar sekaligus melindungi peternak nasional dari praktik yang merugikan.

"Bagi siapapun yang kedapatan bermain-main atau mengambil kesempatan dalam kesempitan, kami tidak akan segan-segan untuk langsung mencabut izin usahanya," kata Amran seusai Rapat Pengunggasan Nasional di Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya, Selasa (11/8).

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Amran menegaskan pemerintah juga tidak akan memberikan kembali izin impor kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar kebijakan terkait harga pakan dan telur.

Menurut dia, pemerintah bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog telah menyiapkan mekanisme pengawasan harga pakan dan telur hingga akhir tahun.

Pemerintah juga mempertahankan harga pakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan Bulog untuk menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan nasional.

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Selain itu, pemerintah mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyerap telur dari peternak lokal sesuai aturan dan petunjuk teknis baru yang telah diterbitkan.

Amran menyebut lebih dari 70 persen SPPG yang telah terdaftar menyatakan patuh terhadap kewajiban menyerap telur peternak lokal.

Mentan Amran Sulaiman mengancam mencabut izin usaha pelaku yang terbukti memanipulasi harga pakan dan telur. Satgas diterjunkan mengawasi perusahaan.
Sumber Antara
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TAGS   mentan Andi Amran Sulaiman pencabutan izin usaha manipulasi harga harga bahan pokok harga pakan harga telur

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