Tio Ferdian Dipecat Pemkot Surabaya, Eri Cahyadi Ungkap Pengakuannya Saat Klarifikasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memecat Tio Ferdian Rahmana, anggota duta wisata Raka Raki Jawa Timur sekaligus Paguyuban Cak dan Ning Surabaya.

Keputusan tersebut diambil setelah Tio menjalani sidang klarifikasi dengan Pemkot Surabaya terkait informasi viral mengenai seorang gadis yang disebut diminta melakukan aborsi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan Tio dalam proses klarifikasi mengakui memiliki hubungan dengan gadis yang dikaitkan dengan kabar tersebut.

"(Dia) mengakui. Karena itu, kami pecat," kata Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa (11/8).

Menurut Eri, keputusan pemecatan dilakukan karena tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan yang berlaku bagi orang yang bekerja di lingkungan Pemkot Surabaya.

Tio sebelumnya mendapat pekerjaan sebagai pegawai kontrak non-ASN untuk menjadi master of ceremony (MC) dalam sejumlah kegiatan Pemkot Surabaya.

"Dipecat karena ini perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam setiap ASN atau yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya. Dan kedua, ini sudah melanggar norma hukum," ujar Eri.

Tio diketahui merupakan Cak Surabaya yang kemudian didelegasikan sebagai kandidat Raka Raki Jawa Timur.