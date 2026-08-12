Untag Surabaya Hadirkan Tulus & Yura Yunita di PKKMB 2026, Melati Wijsen Jadi Pembicara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menyiapkan kejutan dalam rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2026.

Tahun ini, Untag Surabaya mengusung tema "Empowering Global Generation" dengan menghadirkan dua solois kenamaan Indonesia, Tulus dan Yura Yunita, pada malam puncak PKKMB.

Kehadiran dua musisi tersebut melanjutkan tradisi Untag Surabaya yang menghadirkan hiburan musik pada puncak PKKMB. Tahun sebelumnya, kampus tersebut menghadirkan Juicy Luicy.

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Ketua Pelaksana PKKMB 2026 Untag Surabaya Yusrida Muflihah mengatakan Tulus dan Yura Yunita dipilih bukan semata karena popularitasnya.

Menurut dia, karya kedua musisi tersebut memiliki pesan yang relevan dengan kehidupan mahasiswa, terutama terkait perjuangan, pengembangan diri, dan keberanian mengambil langkah baru.

"Yura dan Tulus memiliki daya tarik sebab lagu-lagu mereka mengangkat tema yang sangat relevan dengan fase kehidupan mahasiswa, seperti perjuangan, pengembangan diri, dan keberanian dalam mengambil langkah baru," ujar Yusrida.

Selain menghadirkan hiburan, Untag Surabaya juga memperkuat komitmennya sebagai kampus berwawasan lingkungan atau eco-campus.

Salah satunya dengan menghadirkan Melati Wijsen sebagai pembicara dalam rangkaian PKKMB 2026. Melati merupakan aktivis lingkungan asal Indonesia yang dikenal secara global sebagai pendiri gerakan Bye Bye Plastic Bags.