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Tio Ferdian Dicopot dari Wakil 1 Raka Jawa Timur 2026, Ini 3 Keputusan Disbudpar

Selasa, 11 Agustus 2026 – 22:05 WIB
Tio Ferdian Dicopot dari Wakil 1 Raka Jawa Timur 2026, Ini 3 Keputusan Disbudpar - JPNN.com Jatim
Anggota Raka Raki Jatim Tio Ferdian Rahmana dipecat Pemkot Surabaya setelah namanya ramai dikaitkan dengan dugaan meminta kekasih menggugurkan kandungan. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur resmi mencabut status Tio Ferdian Rahmana sebagai Wakil 1 Raka Jawa Timur 2026.

Keputusan tersebut diambil setelah Disbudpar Jatim menggelar sidang kode etik terkait dugaan kasus pemaksaan aborsi yang menyeret nama Tio.

Kepala Disbudpar Jatim Evy Afianasari mengatakan sidang kode etik melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Disbudpar Jatim, Disbudporapar Kota Surabaya, dewan juri Grand Final Raka Raki 2026, Ikatan Raka Raki Jawa Timur, Paguyuban Cak Ning Kota Surabaya, hingga psikolog.

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"Ya, benar pada hari ini telah dilakukan sidang kode etik yang melibatkan kami Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Disbudporapar Kota Surabaya, dewan juri Grand Final Raka Raki 2026, Ikatan Raka Raki Jawa Timur, Paguyuban Cak Ning Kota Surabaya, dan psikolog," kata Evy saat dikonfirmasi, Selasa (11/8).

Dari sidang tersebut, terdapat tiga keputusan yang ditetapkan terkait status Tio sebagai Wakil 1 Raka Jawa Timur 2026.

Pertama, Disbudpar Jatim mencabut status Tio sebagai Wakil 1 Raka Jawa Timur 2026.

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Dengan keputusan tersebut, Tio dibebastugaskan dari seluruh hak dan kewajibannya sebagai Wakil 1 Raka Jawa Timur 2026.

"Dalam rapat tersebut sudah diputuskan bahwa satu, mencabut status Saudara Tio Ferdian Rahmana sebagai Wakil 1 Raka Jawa Timur tahun 2026 sehingga yang bersangkutan dibebastugaskan dari seluruh hak dan kewajiban sebagai Wakil 1 Raka Jawa Timur tahun 2026," ujarnya.

Disbudpar Jatim mencopot Tio Ferdian Rahmana sebagai Wakil 1 Raka Jawa Timur 2026. Tio juga diwajibkan mengembalikan atribut dan hadiah.
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TAGS   Raka Raki dugaan aborsi raka raki pemecatan raka jatim disbudpar jatim Tio Ferdian Rahmana

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