Dari 34 Jadi 2 Titik Api, Pratikno Ungkap Kondisi Terkini Karhutla Bromo

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyebut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, kini menyisakan dua titik api.

Hal tersebut disampaikan Pratikno saat meninjau langsung penanganan karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Selasa (11/8).

Pratikno mengatakan jumlah titik api sebelumnya mencapai 34 titik. Namun, berkat penanganan yang dilakukan tim gabungan, jumlah tersebut berhasil ditekan hingga tersisa dua titik.

"Memang masih ada dua titik api yang harus segera dipadamkan. Sebelumnya sudah mencapai 34 titik, sekarang tinggal dua titik api yang masih bisa kita lihat di belakang," kata Pratikno saat berada di lokasi.

Dua titik api yang masih tersisa berada di kawasan Desa Wonokitri, Kabupaten Pasuruan.

Pratikno menegaskan pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman dua titik api tersebut. Antisipasi terhadap potensi munculnya titik api baru juga menjadi perhatian karena kondisi kawasan masih rawan.

"Jadi, hari ini selain memadamkan sisa titik api yang tinggal dua itu, kami juga harus berusaha untuk mencegah munculnya titik api yang baru," tegasnya.

Menurut Pratikno, penanganan karhutla Bromo mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto.