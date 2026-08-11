Jenazah Pria Ditemukan Mengapung di Bawah Jembatan Suramadu, Diduga Sudah 4 Hari di Laut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Petugas Ditpolairud Polda Jawa Timur mengevakuasi jenazah seorang pria yang ditemukan mengapung di perairan bawah Jembatan Suramadu, Selasa (11/8).

Jenazah tersebut pertama kali ditemukan setelah nelayan sekitar melaporkan adanya mayat yang mengapung di kawasan Selat Madura.

Kasubdit Patroli Ditpolairud Polda Jatim AKBP Widarmanto mengatakan petugas menerima informasi tersebut sekitar pukul 09.30 WIB.

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Mendapat laporan itu, petugas langsung mengerahkan tiga kapal patroli untuk melakukan penyisiran di sekitar lokasi.

"Tadi kurang lebih 09.30 WIB, dari kantor mendapat informasi dari nelayan adanya penemuan mayat mengapung di sekitaran Jembatan Suramadu. Dari informasi itu, anggota kita dari tiga unit kapal langsung menuju TKP dan benar ditemukan mayat," kata Widarmanto saat dikonfirmasi, Selasa (11/8).

Setelah ditemukan, jenazah langsung dievakuasi dan dibawa ke RSU dr Soetomo Surabaya untuk menjalani visum et repertum.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi jenazah sekaligus membantu proses identifikasi korban.

Widarmanto belum dapat memastikan apakah terdapat luka pada tubuh korban. Menurut dia, hal tersebut baru bisa diketahui setelah proses pemeriksaan medis dilakukan.