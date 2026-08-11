Bromo Ditutup Total, Karhutla Mengancam Penghasilan Warga hingga Pelaku Usaha Wisata

jatim.jpnn.com, MALANG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, tidak hanya berdampak terhadap ekosistem alam.

Penutupan total kawasan wisata Bromo juga mengancam mata pencaharian warga lokal yang selama ini menggantungkan pendapatan dari aktivitas wisatawan.

Seluruh pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo ditutup oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) sejak Sabtu (8/8) pukul 22.00 WIB hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Sebelumnya, kawasan tersebut masih sempat dibuka secara terbatas bagi wisatawan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur Evy Afianasari mengimbau masyarakat maupun wisatawan untuk tidak mencoba mendekati kawasan Bromo selama proses pemadaman masih berlangsung.

Menurut Evy, personel gabungan masih melakukan upaya pemadaman secara aktif di sejumlah titik.

Kondisi angin kencang serta kontur kawasan yang memiliki tebing terjal menjadi salah satu kendala petugas dalam menjangkau titik-titik api.

"Jadi, kami mengimbau para wisatawan memang hindari dahulu kawasan Bromo agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Evy, Selasa (11/8).