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Bromo Ditutup Total, Karhutla Mengancam Penghasilan Warga hingga Pelaku Usaha Wisata

Selasa, 11 Agustus 2026 – 18:30 WIB
Bromo Ditutup Total, Karhutla Mengancam Penghasilan Warga hingga Pelaku Usaha Wisata - JPNN.com Jatim
Personel kepolisian mengecek kondisi padang rumput terdampak kebakaran di sekitar Jalur Lingkar Kaldera Tengger (JLKT) di Gunung Bromo sisi arah ke Jemplang, Kabupaten Malang dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (9/8/2026). ANTARA/Ananto Pradana

jatim.jpnn.com, MALANG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, tidak hanya berdampak terhadap ekosistem alam.

Penutupan total kawasan wisata Bromo juga mengancam mata pencaharian warga lokal yang selama ini menggantungkan pendapatan dari aktivitas wisatawan.

Seluruh pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo ditutup oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) sejak Sabtu (8/8) pukul 22.00 WIB hingga batas waktu yang belum ditentukan.

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Sebelumnya, kawasan tersebut masih sempat dibuka secara terbatas bagi wisatawan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur Evy Afianasari mengimbau masyarakat maupun wisatawan untuk tidak mencoba mendekati kawasan Bromo selama proses pemadaman masih berlangsung.

Menurut Evy, personel gabungan masih melakukan upaya pemadaman secara aktif di sejumlah titik.

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Kondisi angin kencang serta kontur kawasan yang memiliki tebing terjal menjadi salah satu kendala petugas dalam menjangkau titik-titik api.

"Jadi, kami mengimbau para wisatawan memang hindari dahulu kawasan Bromo agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Evy, Selasa (11/8).

Gunung Bromo ditutup total akibat karhutla. Pelaku UMKM hingga pemandu wisata terdampak, sementara Pemprov Jatim menghitung potensi kerugian.
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TAGS   karhutla karhutla gunung bromo penghasilan warga pelaku UMKM pengusaha wisata

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