KH Anwar Zahid Selamat dari Kecelakaan, Tetap Hadiri Pengajian di Banjarnegara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pendakwah kondang KH Anwar Zahid dipastikan selamat setelah mobil Toyota Alphard yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di Jalan Raya Padangan-Ngawi, Desa Prangi, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Senin (10/8) malam.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bojonegoro Ipda Septian membenarkan kecelakaan yang melibatkan KH Anwar Zahid tersebut. Dia memastikan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu.

"Untuk korban jiwa maupun luka-luka tidak ada," kata Septian saat dikonfirmasi, Selasa (11/8).

Meski demikian, Toyota Alphard yang ditumpangi KH Anwar Zahid mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan dan belakang setelah ditabrak truk trailer dari belakang.

Anwar Zahid bersama sopirnya sempat dievakuasi petugas ke RSUD Padangan untuk menjalani pemeriksaan medis. Keduanya dinyatakan selamat tanpa mengalami luka serius. Kondisi mereka juga memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan.

Keselamatan KH Anwar Zahid juga terlihat dari agenda pengajian yang tetap dihadirinya di Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Anwar Zahid tetap hadir untuk mengisi pengajian tersebut. Momen itu terlihat melalui siaran langsung kanal YouTube Official @AnzaChanelKHAnwarZahid.

Dalam pengajian tersebut, Anwar Zahid bahkan sempat menyapa dan berinteraksi dengan jamaah.