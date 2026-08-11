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Mobil KH Anwar Zahid Ditabrak Trailer di Bojonegoro, Sopir Truk Diperiksa Polisi

Selasa, 11 Agustus 2026 – 16:40 WIB
Mobil KH Anwar Zahid Ditabrak Trailer di Bojonegoro, Sopir Truk Diperiksa Polisi - JPNN.com Jatim
Kondisi KH Anwar Zahid setelah mengalami kecelakaan di di wilayah Desa Prangi, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Senin (10/8) malam. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, BOJONEGORO - Pengemudi truk trailer yang menabrak mobil Toyota Alphard yang ditumpangi penceramah kondang KH Anwar Zahid masih menjalani pemeriksaan polisi.

Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Raya Padangan-Ngawi, tepatnya di Desa Prangi, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Senin (10/8) sekitar pukul 22.45 WIB.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Bojonegoro Ipda Septian mengatakan pengemudi truk trailer berinisial WP (44), warga Trowulan, Mojokerto, saat ini masih berstatus sebagai saksi.

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"Si driver (pengemudi) truk trailer ini juga sedang kami periksa. Saat ini ada di kantor (polisi) statusnya masih saksi," kata Septian saat dikonfirmasi, Selasa (11/8).

Kecelakaan tersebut melibatkan Toyota Alphard bernomor polisi S 14X XX yang ditumpangi KH Anwar Zahid dan truk trailer bernomor polisi S 94XX XX.

Saat kejadian, Alphard dikemudikan A (31), warga Kecamatan Kanor, Bojonegoro.

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Septian menjelaskan kecelakaan bermula ketika Toyota Alphard melaju dari arah utara menuju selatan.

Setibanya di utara lokasi perbaikan jalan wilayah Tinggang, Alphard berhenti di belakang truk yang belum diketahui identitasnya.

Mobil Toyota Alphard yang ditumpangi KH Anwar Zahid ditabrak truk trailer di Bojonegoro. Sopir trailer kini diperiksa polisi.
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TAGS   kh anwar zahid kecelakaan kecelakaan bojonegoro Polres Bojonegoro KH Anwar Zahid

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