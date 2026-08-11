Pasir Putih Situbondo Mau Disulap Jadi Wisata Kelas Dunia, Investasinya Rp40 Miliar

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Pemerintah Kabupaten Situbondo membuka peluang kerja sama pemanfaatan (KSP) kawasan Wisata Bahari Pantai Pasir Putih kepada mitra strategis. Melalui skema tersebut, Pemkab Situbondo menargetkan investasi sedikitnya Rp40 miliar dalam lima tahun untuk mengembangkan salah satu destinasi wisata legendaris Jawa Timur itu.

Jangka waktu kerja sama ditetapkan selama 30 tahun. Adapun nilai aset kawasan Pasir Putih yang menjadi objek kerja sama diperkirakan mencapai Rp143,5 miliar. Aset tersebut terdiri atas tanah, bangunan, dan sejumlah aset lainnya.

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau Mas Rio mengatakan kerja sama dengan investor merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pengelolaan kawasan wisata yang lebih profesional, inovatif, dan berorientasi jangka panjang. Menurut dia, pengembangan Pasir Putih tidak akan menghilangkan identitas yang telah melekat selama puluhan tahun.

"Brand-nya tetap Pasir Putih. Nama Pasir Putih sudah melegenda dan tidak perlu diganti. Yang kita lakukan adalah memberikan wajah baru, kualitas baru, dan pengalaman baru kepada wisatawan melalui pengelolaan yang lebih profesional," ujar Mas Rio dalam konferensi pers di Pantai Pasir Putih Situbondo, Selasa (11/8).

Mas Rio mengatakan Pasir Putih memiliki posisi strategis karena berada di jalur Pantura dan terhubung dengan sejumlah destinasi wisata unggulan di Jawa Timur. Dalam pengembangan kawasan, Pasir Putih dinilai memiliki peluang menjadi bagian dari pola perjalanan wisata yang menghubungkan Bromo, Besuki, Argopuro, Pasir Putih, Ijen, Baluran hingga Bali.

Peluang tersebut semakin terbuka dengan rencana penguatan konektivitas kawasan, termasuk peluang pengembangan akses tol di sekitar Situbondo, program aglomerasi pariwisata, pengembangan Pelabuhan Jangkar untuk konektivitas menuju Bali Utara, rencana Bandara Bali Utara, keberadaan Bandara KHR As'ad Syamsul Arifin (KASA), hingga rencana reaktivasi jalur kereta api Jember-Bondowoso-Panarukan.

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"Kami tidak melihat Pasir Putih sebagai destinasi yang berdiri sendiri. Pasir Putih akan menjadi bagian dari ekosistem pariwisata dan konektivitas kawasan. Ini yang membuat kami optimistis peluang investasinya sangat besar," kata Mas Rio.

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Situbondo sekaligus Ketua Tim KSP Edy Wiyono mengatakan kawasan wisata yang ditawarkan memiliki luas sekitar 15,4 hektare dengan total kawasan mencapai 18,4 hektare.