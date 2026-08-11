Emil Dardak Ungkap Dugaan Awal Penyebab Kebakaran Bromo: Ada Faktor Kelalaian Manusia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengungkap dugaan awal penyebab kebakaran yang melanda kawasan Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Emil menyebut faktor kelalaian manusia diduga menjadi salah satu pemicu awal munculnya api. Namun, dia menegaskan pemerintah saat ini masih memprioritaskan upaya pemadaman dan belum berfokus pada penelusuran penyebab kebakaran.

"Sampai saat ini persisnya itu kami memang masih melakukan fokus kita masih pada pemadaman. Tetapi kita tidak memungkiri bahwa memang ada kemungkinan faktor kelalaian dan faktor manusia di dalamnya yang menjadi awal dari munculnya api tersebut. Namun demikian sekali lagi fokus kita saat ini adalah pada pemadaman," ungkap Emil dalam program tayangan di salah satu stasiun TV, Senin (10/8) malam.

Menurut Emil, upaya pemadaman sebelumnya dipusatkan di kawasan Puncak P-30 yang menjadi salah satu titik awal kebakaran. Area yang terdampak kebakaran di kawasan tersebut diperkirakan mencapai 520 hektare. Emil menyebut api di Puncak P-30 kini sudah dapat dinyatakan padam.

"Puncak P-30 sudah dapat dikatakan padam per hari ini," ujarnya.

Meski demikian, titik api baru masih muncul di kawasan Penanjakan, tepatnya di Lembah Dingklik. Emil mengatakan pihaknya belum dapat memastikan penyebab munculnya titik api baru tersebut.

Dia menyebut ada kemungkinan api berasal dari insiden lain yang melibatkan aktivitas manusia. Namun, kemungkinan material seperti daun kering yang terbawa angin dan kemudian memicu api di lokasi lain juga masih terbuka.

"Kami tidak bisa memastikan apakah memang berasal dari insiden lain yang melibatkan tindakan manusia atau dengan adanya angin bisa membawa apakah itu daun, apakah itu material tertentu yang bisa kemudian ikut terbawa angin dan ternyata bisa menyebarkan api ke titik yang tidak berlokasi langsung bersebelahan gitu tapi terbawa oleh angin," jelas Emil.