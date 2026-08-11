Penataan Jalur Lingkar Kaldera Tengger Bromo Capai 65 Persen, Rampung Oktober 2026

jatim.jpnn.com, MALANG - Penataan Jalur Lingkar Kaldera Tengger (JLKT) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) terus dikebut. Balai Besar TNBTS mencatat progres penataan jalur tersebut telah mencapai 65 persen dan ditargetkan rampung pada Oktober 2026.

Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan pengerjaan JLKT hingga kini masih terus berjalan.

"Selesai Oktober pengerjaannya dan perkembangan JLKT terakhir sudah 65 persen," kata Rudi, Senin (10/8).

Menurut Rudi, pekerjaan yang telah dilakukan meliputi pembersihan area, pemasangan tiang pembatas, hingga pengecatan pembatas antara badan jalan dan kawasan padang rumput. Selanjutnya, pengerjaan akan dilanjutkan dengan pemasangan kawat sling pada pagar serta rambu-rambu lalu lintas.

"Sekarang fokus di pemasangan tiang dulu, yang lainnya pembuatan jalur," ujarnya.

JLKT memiliki panjang sekitar 13 kilometer dengan lebar 18 meter. Jalur tersebut membentang di kawasan Kaldera Tengger hingga menuju Penanjakan melalui Simpang Dingklik yang berada di wilayah administratif Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Penataan JLKT menjadi bagian dari upaya memperkuat kearifan lokal sekaligus mendukung sektor pariwisata di kawasan TNBTS. Penataan dilakukan dengan tetap mengedepankan aspek pelestarian alam serta mencegah kerusakan pada sejumlah titik yang dianggap sakral oleh masyarakat Tengger.

Karena itu, Balai Besar TNBTS memastikan seluruh proses penataan JLKT tetap mengikuti kaidah dan norma konservasi. Selain JLKT, Balai Besar TNBTS juga melakukan penataan rest area di tiga lokasi, yakni Cemorolawang, Watu Gede, dan Dingklik.