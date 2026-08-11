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KH Anwar Zahid Kecelakaan di Bojonegoro, Mobil Alphard Ditabrak Truk Trailer

Selasa, 11 Agustus 2026 – 11:36 WIB
KH Anwar Zahid Kecelakaan di Bojonegoro, Mobil Alphard Ditabrak Truk Trailer - JPNN.com Jatim
Mobil Alphard yang ditumpangi KH Anwar Zahid ringsek bagian belakang setelah ditabrak truk di Jalan Padangan-Ngawi, Bojonegoro, Senin (10/8) sekitar pukul 22.45 WIB. Foto: Dok. Polres Bojonegoro

jatim.jpnn.com, BOJONEGORO - KH Anwar Zahid mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Padangan-Ngawi, Kabupaten Bojonegoro. Mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Ulama kondang asal Bojonegoro itu ditabrak truk trailer saat berhenti mengantre di lajur jalan yang sedang diberlakukan sistem buka-tutup.

Kecelakaan tersebut terjadi pada Senin (10/8) sekitar pukul 22.45 WIB di wilayah Desa Prangi, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro.

PS Kasi Humas Polres Bojonegoro Ipda M Abul Wafa mengatakan kecelakaan bermula saat Toyota Alphard melaju dari arah utara menuju selatan.

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"(Kejadian) bermula dari mobil Toyota Alphard yang melaju dari arah utara ke selatan," kata Abul Wafa dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8).

KH Anwar Zahid Kecelakaan di Bojonegoro, Mobil Alphard Ditabrak Truk TrailerKondisi KH Anwar Zahid setelah mengalami kecelakaan di di wilayah Desa Prangi, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Senin (10/8) malam. Foto: Source for JPNN

Setibanya di utara lokasi perbaikan jalan di wilayah Tinggang, mobil tersebut berhenti di belakang sebuah truk yang belum diketahui identitasnya. Alphard berhenti karena harus menunggu antrean kendaraan akibat sistem buka-tutup yang diberlakukan di lokasi perbaikan jalan.

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Saat Alphard masih dalam posisi berhenti, sebuah truk trailer melaju dari arah belakang. Polisi menduga pengemudi truk trailer mengantuk sehingga tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya.

"Diduga pengemudi mengantuk sehingga tidak bisa menguasai laju kendaraannya," ujar Abul Wafa.

KH Anwar Zahid mengalami kecelakaan di Jalan Padangan-Ngawi, Bojonegoro. Mobil Alphard yang ditumpanginya ditabrak truk trailer saat antre buka-tutup.
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TAGS   KH Anwar Zahid kecelakaan bojonegoro mobil ditabrak truk kh anwar zahid kecelakaan mobil KH Anwar Zahid kecelakaan Jalan Padangan-Ngawi

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