Cuaca Jawa Timur 11 Agustus 2026, Pagi-Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (11/8).

Paginya Kota Malang berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Sorenya masih cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Malamnya Kota Batu, Kota Malang, Kota Pasuruan, Lumajang, Pasuruan, Ponorogo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 15-32 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)