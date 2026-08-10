Unik! Tumpeng Donat Merah Putih Jadi Sajian Baru untuk Malam Tirakatan HUT ke-81 RI
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ada yang unik menjelang peringatan HUT Kemerdekaan ke-81 RI. Tumpeng yang biasanya identik dengan nasi kuning kini hadir dalam bentuk donat dengan hiasan bernuansa merah putih.
Kreasi tersebut dibuat Donathopia, usaha kuliner yang menghadirkan tumpeng donat merah putih sebagai alternatif sajian untuk malam tirakatan maupun perayaan Agustusan.
Pemilik Donathopia Norman Edogawa mengatakan ide membuat tumpeng donat merah putih muncul karena ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda dari usaha donat yang baru dirintisnya.
Momentum HUT Kemerdekaan RI 2026 kemudian dimanfaatkan untuk membuat kreasi dengan nuansa merah putih yang khas.
"Ya, saya membuat tumpeng donat merah putih ini, pertama kami baru membuka usaha donat dan ingin membuat sesuatu yang berbeda, apalagi bulan ini adalah perayaan HUT Kemerdekaan RI," ujar Norman, Senin (10/8).
Tumpeng donat tersebut ditawarkan dengan harga Rp250 ribu. Dengan harga tersebut, konsumen mendapatkan susunan donat dengan tinggi sekitar 40 sentimeter.
Pengelola juga melayani permintaan khusus dari konsumen yang menginginkan ukuran tumpeng donat lebih tinggi.
Kreasi tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Sejak diperkenalkan melalui media sosial pada 1 Agustus 2026, pesanan mulai berdatangan untuk berbagai acara tirakatan dan perayaan Agustusan.
Tumpeng donat merah putih menjadi sajian unik untuk malam tirakatan HUT ke-81 RI. Dibanderol Rp250 ribu, pesanan mulai mengalir sejak awal Agustus.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News