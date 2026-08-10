Polisi Buka Suara Soal Runner-up Raka Raki Jatim Terseret Dugaan Aborsi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Nama Tio Ferdian Rahmana, runner-up Raka Raki Jawa Timur 2026 sekaligus Cak & Ning Surabaya 2023 sedang menjadi sorotan di media sosial.

Tio diduga terseret kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang disebut-sebut merupakan kekasihnya.

Informasi tersebut mencuat setelah sejumlah tangkapan layar percakapan WhatsApp beredar di media sosial. Percakapan yang diduga melibatkan Tio dan perempuan tersebut membahas kehamilan hingga rencana untuk melakukan aborsi.

Dalam percakapan yang beredar, juga muncul pembahasan mengenai rencana membawa perempuan tersebut ke Singapura.

Tio diduga meminta perempuan itu melakukan aborsi di Singapura dengan biaya yang disebut akan ditanggung olehnya.

Namun, kebenaran informasi yang beredar di media sosial tersebut hingga kini belum terkonfirmasi secara independen. Terlebih, perempuan yang disebut sebagai korban belum membuat laporan resmi ke polisi.

Kasatres PPA-PPO Polrestabes Surabaya AKBP Melatisari mengatakan pihaknya telah memantau informasi yang ramai diperbincangkan di media sosial tersebut.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan yang diterima kepolisian terkait dugaan kasus tersebut.