Karhutla Gunung Bromo Meluas, 742 Hektare Lahan Terbakar, Api Mendekati Permukiman

jatim.jpnn.com, MALANG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo terus meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mencatat hingga Senin (10/8) malam, luasan lahan yang terdampak kebakaran telah mencapai 742 hektare.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Gatot Soebroto mengatakan upaya pemadaman masih terus dilakukan, baik melalui jalur darat maupun udara.

"Untuk kebakaran Bromo hari ini sudah berdampak pada 742 hektare lahan yang terbakar," kata Gatot saat dikonfirmasi, Senin (10/8).

Menurut Gatot, operasi pemadaman melibatkan sejumlah unsur dan peralatan. Sedikitnya tiga helikopter, satu drone, dan delapan unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani karhutla tersebut.

Tim gabungan juga berasal dari sejumlah daerah, yakni Damkar Kota Surabaya, BPBD Mojokerto, BPBD Pasuruan, BPBD Probolinggo, BPBD Lumajang, BPBD Malang, dan BPBD Jatim.

"Proses pemadaman terus dilakukan dengan menggunakan tiga helikopter, satu drone, delapan pemadam kebakaran dan tim yang terlibat ada Damkar Kota Surabaya, BPBD Mojokerto, BPBD Pasuruan, BPBD Probolinggo, BPBD Lumajang, BPBD Malang, dan BPBD provinsi," ujarnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga memberikan dukungan dengan mengerahkan dua unit helikopter untuk operasi pemadaman melalui udara.

Pemprov Jatim turut mengerahkan satu helikopter. Sementara itu, tim darat yang terdiri dari TNI, Polri, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS), dan relawan terus melakukan pemadaman di sejumlah titik.