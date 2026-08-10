Geger Dugaan Minta Kekasih Aborsi, Runner-up Raka Raki Jatim Dipecat Pemkot Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Nama anggota Raka Raki Jawa Timur (Jatim) Tio Ferdian Rahmana ramai diperbincangkan di media sosial setelah muncul dugaan dirinya meminta kekasihnya menggugurkan kandungan atau aborsi.

Berdasarkan unggahan yang beredar, Tio Ferdian Rahmana disebut bekerja sebagai staf Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Kepala Bagian Umum Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Surabaya Ario Bagus Permadi kemudian memberikan klarifikasi terkait status Tio Ferdian Rahmana.

Ario menegaskan Tio Ferdian Rahmana bukan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya. Dia merupakan tenaga non-ASN dengan status kontrak.

“Dia bukan ASN dari Bagian Umum Prokopim. Dia tenaga non-ASN kontrak karena basic-nya Cak Surabaya,” kata Ario saat dikonfirmasi, Senin (10/8).

Ario menjelaskan Tio Ferdian Rahmana awalnya direkrut sekitar 2024 untuk memenuhi kebutuhan pembawa acara atau master of ceremony (MC) di lingkungan Pemkot Surabaya.

“Pimpinan waktu itu merekrut beliau (Tio Ferdian Rahmana) sebagai tenaga kontrak non-ASN. Sekitar akhir 2025 sudah tidak menjadi bagian dari protokol, hanya staf administrasi biasa,” ujarnya.

Terkait informasi yang ramai di media sosial, Ario mengatakan Pemkot Surabaya telah mengetahui dugaan tersebut dan langsung melakukan konsolidasi internal.