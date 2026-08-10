Hasto Minta Tak Ada Demo Besar Selama Agustus, Singgung Kesakralan Bulan Kemerdekaan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengajak seluruh elemen masyarakat menahan diri untuk tidak menggelar aksi demonstrasi sepanjang Agustus 2026.

Hasto menyampaikan hal itu di tengah kabar yang berembus mengenai rencana aksi demonstrasi besar-besaran pada Agustus.

Dia berharap bulan kemerdekaan diisi dengan kegiatan positif untuk mengenang perjuangan para pahlawan.

"Kami mengajak seluruh komponen bangsa agar mari kita jaga ya kesakralan pada bulan Agustus. Maka bulan Agustus kalau kemarin ada isu-isu demo ya sebaiknya janganlah di situ," kata Hasto saat di Museum HOS Tjokroaminoto, Surabaya, Senin (10/8).

Meski mengajak masyarakat menahan diri, Hasto menegaskan PDIP tetap menghormati hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat dan berdemonstrasi.

Menurut dia, kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin konstitusi.

"Memang demonstrasi itu kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat itu kan dijamin dalam konstitusi. Nah, PDI Perjuangan respect dan kami berjuang bagi amanat konstitusi itu," ujarnya.

Namun, Hasto kembali mengajak seluruh pihak memanfaatkan momentum Agustus dengan kegiatan yang membangun, terutama di tengah berbagai persoalan bangsa.