Runner-up Raka Raki Jatim Terseret Dugaan Aborsi, Gelar Terancam Dicabut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur menyiapkan sanksi apabila hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan salah satu anggota Ikatan Raka Raki Jawa Timur.

Kepala Disbudpar Jatim Evy Afianasari mengatakan sanksi terberat yang dapat dijatuhkan ialah pencabutan gelar dan pencoretan nama yang bersangkutan dari Ikatan Raka Raki Jawa Timur.

"Sanksi terberat adalah pencabutan gelar dan pencoretan nama yang bersangkutan dalam Ikatan Raka Raki," kata Evy, Senin (10/8).

Menurut dia, apabila gelar runner-up tersebut dicabut, posisi peserta di bawahnya akan naik berdasarkan akumulasi nilai yang diperoleh dalam ajang pemilihan.

"Pasti akan ke atas karena murni penilaian-penilaian ini berdasarkan akumulasi nilai. Jadi, nilainya pasti naik ranking," ujarnya.

Meski demikian, Evy menegaskan Disbudpar Jatim tidak akan mengambil keputusan hanya berdasarkan isu yang beredar di media sosial. Pihaknya masih menunggu hasil verifikasi dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait sebagai dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Para dewan juri menunggu hasil rekapan verifikasi, kemudian nanti kami semua akan berkumpul di meja yang sama," pungkasnya.

Dugaan tindakan kekerasan seksual tersebut juga mendapat respons dari Ikatan Raka Raki Jawa Timur.