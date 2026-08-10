Viral Dugaan Runner-up Raka Raki Jatim Minta Pacar Aborsi, Disbudpar Turun Tangan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dugaan kasus yang menyeret salah satu runner-up Raka Raki Jawa Timur 2026 viral di media sosial. Runner-up ajang duta wisata Jawa Timur tersebut diduga meminta kekasihnya menggugurkan kandungan atau melakukan aborsi.

Isu itu mencuat setelah beredar tangkapan layar percakapan WhatsApp yang disebut-sebut melibatkan runner-up Raka Jawa Timur 2026 Tio Ferdian Rahmana dengan perempuan yang mengaku sebagai pacarnya.

Tangkapan layar percakapan tersebut kemudian menyebar di sejumlah platform media sosial, mulai Instagram hingga Threads. Dalam unggahan yang beredar, terdapat percakapan yang menunjukkan seorang perempuan mengaku tengah hamil sekitar 12 minggu.

Dalam percakapan tersebut, Tio diduga meminta perempuan itu menggugurkan kandungan dan menyarankan agar tindakan tersebut dilakukan di Singapura.

Tio diketahui merupakan runner-up Raka Raki Jawa Timur 2026 dan pernah menyandang gelar Cak dan Ning Surabaya 2023.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur Evy Afianasari mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti informasi yang beredar tersebut.

"Yang kami dengar akhir-akhir ini adalah adanya kejadian negatif yang menimpa salah satu Raka yang sudah dinobatkan menjadi pemenang," kata Evy saat dikonfirmasi, Senin (10/8).

Menurut Evy, proses pemilihan Raka Raki Jawa Timur dilakukan secara berjenjang. Peserta terlebih dahulu mengikuti proses seleksi di tingkat kabupaten/kota dan wajib memperoleh surat rekomendasi sebelum mengikuti pemilihan tingkat Jawa Timur.