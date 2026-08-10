Azwar Anas Tantang 36 Alumni Muda ITS Keluar dari Zona Nyaman, Ini Pesannya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 36 alumni muda Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ditantang keluar dari zona nyaman dan mengambil peran sebagai motor perubahan bangsa.

Tantangan tersebut diberikan melalui Future Leader Program (FLP) 2026 yang digelar Pengurus Wilayah Ikatan Keluarga Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (PW IKA ITS) Jawa Timur pada 8-9 Agustus 2026 di Surabaya.

Mengusung tema Navigating the Future: Building Resilient, Strategic & Impactful Leaders, program tersebut menjadi wadah bagi alumni muda ITS untuk mengasah kemampuan kepemimpinan sekaligus belajar menghadapi perubahan yang berlangsung semakin cepat.

Ketua Harian PW IKA ITS Jawa Timur Dr. Yoke Candra Katon mengatakan pemimpin muda tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis dan gagasan. Menurut dia, seorang pemimpin juga harus mampu membaca perubahan, membangun jejaring, serta berani mengambil keputusan.

"Pemimpin muda tidak cukup hanya memiliki gagasan. Mereka harus berani keluar dari zona nyaman, mampu membaca perubahan, membangun jejaring, dan memastikan gagasan tersebut bisa memberikan dampak," kata Yoke.

Dia menjelaskan FLP 2026 dirancang agar peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang kepemimpinan, tetapi juga perspektif langsung dari para pemimpin yang memiliki pengalaman di pemerintahan, dunia usaha, riset, hingga industri.

"Yang kami dorong adalah bagaimana peserta mampu mengenali kekuatan dirinya, memahami lingkungan kerja, kemudian menerjemahkan gagasan menjadi aksi yang memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Salah satu pembicara dalam program tersebut ialah Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) periode 2022-2024 sekaligus Bupati Banyuwangi periode 2010-2021.